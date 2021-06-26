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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : تداولت وسائل إعلام مصرية على نطاق واسع القبض على “صلاح.م”، الذي ظهر بشخصية “تفاهة” في أحد أشهر أفلام الفنان محمد هنيدي “بلية ودماغه العالية”.
وجاء القبض على “تفاهة لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر. وفقاً لـ”اليوم السابع”
وعثر بحوزته على نحو 50 غراما من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القبض على أشهر الشخصيات في أحد أفلام محمد هنيدي! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.