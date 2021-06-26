تراند الفن: تعرف على التشكيل المتوقع.. محمد الشناوي يحمي عرين الأهلي أمام الترجي التونسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت آخر الأخبار 3 زيارة

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. ومن المتوقع أن يبدا موسيماني المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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