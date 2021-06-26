تراند الفن: لاتهامه بإهانة أهالي الصعيد.. اليوم أولي جلسات محاكمة الإعلامي تامر أمين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

تنظر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، جلسة محاكمة الإعلامي تامر أمين؛ بسبب تصريحاته على قناة النهار وإهانة أهالي الصعيد. وأكدت الجنحة المباشرة التي حصل “القاهرة 24” على نسخة منها، أن: المحامين سليمان علي أحمد وحسام الدين رضا وزينب محمد ونادية حسن وعبد التواب صبحي وحنا سمير وإسلام عزيز المحامون بالجيزة، تقدموا بجنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين لاتهامه بسب وقذف أهالي الصعيد طبقًا للمادة 307 من قانون العقوبات، وطالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره 10001 جنيه. وأوضحت الجنحة أن الإعلامي سبَّ أهالي الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، وعليه تم التقدم بالجنحة المباشرة ضده، وتم تحديد جلسة السبت المقبل 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المدعى عليه.

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