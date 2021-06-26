تراند الفن: “على رسم الصليب”.. رواية جديدة لأحمد أبو رية عن دار المؤسسة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 صباحاً - صدر حديثًا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع رواية ” على رسم الصليب” للروائي أحمد أبو رية، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

يقول أحمد أبو رية عن الرواية:” استغرق بناء الرواية وتعديلها حتى الانتهاء منها قرابة العام، واستعنت بمختصين في بعض الأمور التقنية والقانونية لسؤالهم حول بعض الأمور التي احتاجها العمل.

تدور أحداث الرواية في إطار بوليسي حيث يتم قتل رجل أعمال من أهم أعمدة الاقتصاد في الدولة في بث مباشر بأربع طلقات موزعة على جسدة على شكل صليب، تتباين دوافع القتل من خلال الأحداث، ذلك لأن القتل تم بشكل استعراضي من خلال توصيل رسالة على لسان القتيل قبل قتله، نعرف من خلالها أن القاتل يستهدف أشخاص آخرين بدافع مبهم، هل هو ديني خاصة أن القتل تم على رسم الصليب؟!، أم سياسي لأن القتيل كانت تربطه علاقات متعددة ببعض أهم رجال الدولة؟!، أم تصفية حسابات بين بعض رجال الأعمال بسبب المنافسة غير الشريفة بين أعمالهم المشروعة وغير المشروعة؟! أم أنها جريمة تمت لمجرد الانتقام ليس إلا؟.

وعلى جانب آخر تناقش الرواية بعض العلاقات الأسرية والاجتماعية المعقدة، وكذلك تتناول قضية الإعلام ودوره في توجيه الرأي العام مع أو ضد قضايا بعينها.. كل هذا في إطار بوليسي تشويقي.

ومن أجواء الرواية” وسائل التّواصل لم تكف عن الكلام بخصوص الحادث، تبودلت الشّتائم والاتّهامات بين النّاس وبعضهم البعض، الجميع يزايد على الجميع، هذا يزايد على إنسانية ذاك، وآخر يزايد على وطنية غيره، والكلّ لا يكف عن الضّجيج وافتعال المشاكل، البعض يبحث في تاريخ السّيوفي مخرجًا قاذوراته إلى العلن ومطالبًا المتعاطفين بالكفّ عن تعاطفهم، وآخرون يطلبون له الرّحمة ويطالبون غيرهم بذكر محاسن الموتى وعدم الخوض في أحاديث لا تُسمن ولا تغني من جوع.

تَبنّى آخرون نظرية المؤامرة واتّهموا إسرائيل بقتل السّيوفي لأنّه جاسوس لهم كشفته المخابرات المصرية فقرّروا التخلّص منه حتى لا يكشف أوراقه إليهم، استند ذلك الاتّهام على العلاقات والصّفقات المشبوهة التي تبنّتها مجموعة شركات السّيوفي والتي هاجمته بسببها صحف المعارضة ردحًا من الزّمن لتطبيعه مع الكيان الصّهيوني، ولكنّ الحكومة أخرست الألسنة فلمْ يجرؤ أحدٌ على الخوض في هذا الحديث إلّا الآن، وتبنّى آخرون نفس النّظرية ولكن بزعم أنّ السّيوفي كان جاسوسًا لمصر على إسرائيل وقتلته إسرائيل انتقامًا منه، ورسالة إلى المخابرات المصرية، والكثيرُ من تحيا مصر وتسقط إسرائيل تمّ ذكرُه.

يذكر أن أحمد ابو رية روائي مصري من مواليد محافظة كفر الشيخ سنة 1991 ، تخرج في كلية التجارة قسم المحاسبة ويعمل بإحدى شركات النفط، صدرت له رواية “بمحبة أقتل أحيانًا” سنة 2019 وتعتبر على رسم الصليب روايته الثانية.