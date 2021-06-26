تراند الفن: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل التوتر.. تعرف على منافع لبان الذكر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول لبان الذكر كنوع من أنواع التسلية أو التخلص من ضغط ما، ولكن في الواقع يتميز تلك اللبان بالعديد من الفوائد الصحية الهامة التي يحتاجها جسم الانسان.

ويتميز لبان الذكر برائحته الخشبية، كما يمكن تناوله كمكمّل غذائي، نظرًا لإحتوائه على حصائص مضادة للبكتيريا، الفطريّات والالتهابات.

وكشفت مختلف الدراسات الحديثة، أن لبان الذكر يمتلك خصائص مضادة للسرطانات، الميكروبات والفيروسات، بالإضافة إلى خصائه المضادة لداء السكري والمحفزة لجهاز المناعة بالجسم.

فوائد لبان الذكر:-

مكافحة الإصابة بداء السكري.

تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي.

يعد علاجًا فعلًا للربو.

التقليل من الشعور بالتوتر والاكتئاب.

التخفيف من آلام الدورة الشهرية.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

مكافحة بعض أنواع السرطانات.

الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الفم.

يعزز من صحة الجلد والبشرة.