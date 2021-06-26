فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول لبان الذكر كنوع من أنواع التسلية أو التخلص من ضغط ما، ولكن في الواقع يتميز تلك اللبان بالعديد من الفوائد الصحية الهامة التي يحتاجها جسم الانسان.
ويتميز لبان الذكر برائحته الخشبية، كما يمكن تناوله كمكمّل غذائي، نظرًا لإحتوائه على حصائص مضادة للبكتيريا، الفطريّات والالتهابات.
وكشفت مختلف الدراسات الحديثة، أن لبان الذكر يمتلك خصائص مضادة للسرطانات، الميكروبات والفيروسات، بالإضافة إلى خصائه المضادة لداء السكري والمحفزة لجهاز المناعة بالجسم.
فوائد لبان الذكر:-
مكافحة الإصابة بداء السكري.
تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي.
يعد علاجًا فعلًا للربو.
التقليل من الشعور بالتوتر والاكتئاب.
التخفيف من آلام الدورة الشهرية.
يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.
مكافحة بعض أنواع السرطانات.
الحفاظ على صحة الفم والأسنان.
التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الفم.
يعزز من صحة الجلد والبشرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل التوتر.. تعرف على منافع لبان الذكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.