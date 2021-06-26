فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أفادت وسائل إعلام مكسيكية نقلا عن مصادر حكومية بأن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في اشتباكات بين عصابات المخدرات في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بين مسلحي عصابتي المخدرات “خاليسكو الجيل الجديد” و”سينالوا” وقعت في مدينة سان خوان كابيسترانو، واستمرت منذ عصر الخميس حتى صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.
وعثر عناصر الجيش والنيابة العامة المكسيكية في موقع الاشتباكات على 35 جثة وسيارتي “بيك اب” محروقتين.
يذكر أن “سينالوا” و”خاليسكو الجيل الجديد” من بين أكبر وأخطر عصابات المخدرات في العالم في الوقت الحالي.
وانشقت عصابة “خاليسكو الجيل الجديد” عن “سينالوا” في عام 2011 تقريبا، وزعيمها نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس الملقب “إل مينتشو” على رأس قائمة المطلوبين لهيئة محاربة المخدرات الأمريكية (DEA)، حيث تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض عليه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل 35 شخصًا في حرب بين عصابات المخدرات بالمكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.