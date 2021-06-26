تراند الفن: 3 يوليو.. امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع بالثانوية العامة

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وهي “التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء”3 يوليو المقبل، لطلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد التربية الدينية، والتربية الوطنية لطلاب مدارس المتفوقين” STEM” وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل، على الموقع الرسمي للوزارة.

وسيتم إتاحة الامتحانات بالنسبة للطلاب المكفوفين على الموقع الرسمي للوزارة، نسخة مبصر وتسليم الطالب في أول أيام الامتحان (نسخة برايل أوراق إجابة) وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو إجابتها بطريقة برايل.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية، سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن، وعلى أن يتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.