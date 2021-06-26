فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 55 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وهي “التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء”3 يوليو المقبل، لطلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد التربية الدينية، والتربية الوطنية لطلاب مدارس المتفوقين” STEM” وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل، على الموقع الرسمي للوزارة.
وسيتم إتاحة الامتحانات بالنسبة للطلاب المكفوفين على الموقع الرسمي للوزارة، نسخة مبصر وتسليم الطالب في أول أيام الامتحان (نسخة برايل أوراق إجابة) وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو إجابتها بطريقة برايل.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية، سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن، وعلى أن يتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 3 يوليو.. امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع بالثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.