تراند الفن: وزنه11 كجم من الذهب.. مواصفات قناع توت عنخ آمون قبل عرضة في المتحف المصري الكبير

يعرض المتحف المصري بالتحرير الآن، قطعا أثرية فريدة من قطع الملك الذهبي توت عنخ آمون، ومنها القناع الذهبي، وسيتم نقله قريبا إلى المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح بأيام قليلة.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم مواصفات قناع الملك توت عنخ آمون كالتالي:-

قناع الملك توت عنخ آمون

– قناع توت عنخ آمون عثِـرَ عليه في مقبرته رقم 62 بـ “وادي الملوك بالأقصر”.

– يبلغ ارتفاعه 54 سم، وعرضه 39.3 سم، ووزنه11 كجم، ومن الطريف وجود الفصل 151 من كتاب الموتى، ممثلًا على ظهر القناع، ويتناول الحديث عن أعضاء جسد المتوفى، والدعاء للمعبودات المسئولة عن حمايتها، ويعطينا الفصل فكرة جيدة عن وظيفة القناع، في أهمية حفظ رأس المتوفى، والوصل بين الرأس والجسد دون انفصال.

– “قناع توت عنخ آمون عند التحليل وجد أنه يتكون من 45 قطعة”، ويظهر وكأنه قطعة واحده من الذهب لا يوجد لها أثر لحام، واكتشفوا أنه ملحوم بلحام لا يُرى إلا بأحدث الأجهزة، ويقال إن هذا اللحام لا يُصنع إلا بالليزر.