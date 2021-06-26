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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 49 دقيقة مضت آخر الأخبار 21 زيارة
يعرض المتحف المصري بالتحرير الآن، قطعا أثرية فريدة من قطع الملك الذهبي توت عنخ آمون، ومنها القناع الذهبي، وسيتم نقله قريبا إلى المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح بأيام قليلة.
وفي هذا الصدد نستعرض لكم مواصفات قناع الملك توت عنخ آمون كالتالي:-
– قناع توت عنخ آمون عثِـرَ عليه في مقبرته رقم 62 بـ “وادي الملوك بالأقصر”.
– يبلغ ارتفاعه 54 سم، وعرضه 39.3 سم، ووزنه11 كجم، ومن الطريف وجود الفصل 151 من كتاب الموتى، ممثلًا على ظهر القناع، ويتناول الحديث عن أعضاء جسد المتوفى، والدعاء للمعبودات المسئولة عن حمايتها، ويعطينا الفصل فكرة جيدة عن وظيفة القناع، في أهمية حفظ رأس المتوفى، والوصل بين الرأس والجسد دون انفصال.
– “قناع توت عنخ آمون عند التحليل وجد أنه يتكون من 45 قطعة”، ويظهر وكأنه قطعة واحده من الذهب لا يوجد لها أثر لحام، واكتشفوا أنه ملحوم بلحام لا يُرى إلا بأحدث الأجهزة، ويقال إن هذا اللحام لا يُصنع إلا بالليزر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزنه11 كجم من الذهب.. مواصفات قناع توت عنخ آمون قبل عرضة في المتحف المصري الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.