فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 24 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أعلنت السلطات الأسترالية أنه سيتم فرض عزل عام صارم على مدينة سيدني لمدة أسبوعين ابتداء من مساء اليوم السبت، في محاولة لاحتواء تفش سريع لسلالة “دلتا” من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.
وبدأت السلطات الأسترالية تطبيق عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة، بسبب تفشي سلالة “دلتا” سريعة الانتشار، لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك العزل، بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالفيروس.
وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة، التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عزل عام على مدينة سيدني الأسترالية لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.