فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الصين هددت أوكرانيا بحرمانها من 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا، بسبب دعم كييف لوثيقة حول حقوق الأويغور في الصين.
وبحسب الوكالة، وقعت أوكرانيا، يوم الثلاثاء الماضي، على وثيقة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تدعو الصين للسماح بدخول مراقبين مستقلين على الفور إلى منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي تقطنها الأقلية الأويغورية المسلمة.
وقد حظيت الوثيقة التي اقترحتها كندا، بالإضافة إلى أوكرانيا، بتأييد أكثر من 40 دولة.
وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر دبلوماسية من دولتين غربيتين أن بكين حذرت كييف من أنها ستمنع توريد ما لا يقل عن 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، إذا لم تسحب أوكرانيا دعمها للوثيقة، ما دفع كييف للتراجع وسحب توقيعها أمس الخميس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا بسبب الأويجور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.