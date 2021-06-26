تراند الفن: مواعيد مباريات اليوم السبت 26-6-2021 والقنوات الناقلة..الأهلي ضد الترجي التونسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 26-6-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة الأهلي ضد الترجي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية اليوم السبت ويلز ضد الدنمارك – الساعة السادسة مساء – قناة beIN Sports HD 1 Max إيطاليا ضد النمسا – الساعة التاسعة مساء – قناة beIN Sports HD 1 Max مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت كايزر تشيفز ضد الوداد المغربى – الساعة السادسة مساء – قناة beIN Sports 1 HD Premium الأهلي ضد الترجي التونسى – الساعة التاسعة مساء – قناة beIN Sports 1 HD Premium

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