تراند الفن: تحذير أميركي من إصابة نادرة في القلب بعد تلقي لقاحي كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الجمعة، إضافة تحذير للتعليمات المصاحبة لجرعات لقاحي “فايزر بايونتيك” و”موديرنا”، المضادين لكوفيد-19، للإشارة إلى “الخطر النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد استخدامهما”.

وقالت الإدارة في بيان إنه “بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم”.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، حسبما نقلت “رويترز”.

وكانت الإصابات أعلى بشكل ملحوظ على ما يبدو بين الذكور وخلال الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية.

وحددت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 309 حالات دخول إلى المستشفى، بسبب التهاب القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وخرج 295 منهم من المستشفى.

وتقوم هيئات تنظيم الصحة في عدة دول بالتحقيق في حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب تم اكتشافها بشكل متكرر بين شبان بعد تلقي جرعة من لقاح “فايزر” أو “موديرنا”.