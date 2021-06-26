فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت تقارير صحية عن أفضل الأطعمة التي يجب تضمينها في وجبة الإفطار إذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2. وفقا لـ Medical News Today، تتضمن أفضل أفكار الإفطار لمرضى السكري النوع 2 ما يلي: • دقيق الشوفان. • البيض. • حبوب صحية. • الزبادي. • الفاكهة. ويمكن أن يختلف مفتاح اختيار وجبة إفطار مغذية تحافظ على تناول وجبة كاملة وتحافظ على مستويات السكر في الدم، في نطاق صحي، من شخص لآخر، وفقا لجمعية السكري الأمريكية. وتشمل وجبة الإفطار الصديقة لمرض السكري، مزيجا من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية بالنسب الصحيحة، ما يساعد على توازن السكر في الدم. وتتضمن وجبة الإفطار البسيطة المناسبة لمرض السكري، طبقا من البيض والأفوكادو على خبز محمص من الحبوب الكاملة أو وعاء من الفاكهة والزبادي. وبالنسبة لأفكار الإفطار التي يجب تجنبها للمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة وخفض نسبة السكر في الدم، تجنب الحبوب السكرية أو الكعك مع الجبن أو اللحم المقدد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 5 أطعمة يجب أن تتضمنها وجبة الإفطار لزيادة الطاقة وخفض السكر في الدم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.