تراند الفن: 5 طرق تساعد على انتظام الدورة الشهرية.. تعرفِ عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 صباحاً - على الرغم من الآلم المصاحب للدورة الشهرية، إلا أنها مؤشر على عمل الجهاز التناسلي بشكل خاص، وصحة الجسم بشكل عام، إلا أن الدورة غير المنتظمة مؤشر على مشكلة صحية أساسية، تحتاج في الغالب إلى علاج.

الزنجبيل

تتعدد الفوائد الطبية للزنجبيل، ويقال أيضًا إنها تساعد في مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية.

البابايا الناضجة

البابايا هي مصدر للكاروتين التي يمكن أن تساعد في تحفيز إنتاج هرمون الاستروجين، ويمكن أن يتسبب أيضًا في تقلص عضلات الرحم، لذلك لا ينصح بالاستهلاك المفرط للحوامل، كما يمكن أن تساعد هذه الفاكهة اللذيذة في تنظيم الدورة الشهرية.

اليوجا

تساعد أشكال التمارين مثل اليوجا في تنظيم الدورة الشهرية مع تعزيز صحة الجسم، ويمكن أن يساعد التمدد الجسم على أن يصبح مرنًا ويقوي المفاصل والعضلات، كما يمكن أن تساعد اليوجا أيضًا في التقلصات وتنظيم الهرمونات.

الكركم

يمكن أن يساعد تناول الكركم الجسم على تنظيم الهرمونات، والتي يعد عدم توازنها أحد أكثر الأسباب شيوعًا لعدم انتظام الدورة الشهرية.

خل التفاح

لقد تم التعرف على استخدام خل التفاح كعلاج منزلي في علاج مختلف الحالات الصحية واستكشافها لبعض الوقت، كما يمكن أيضًا حل مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية من خلال الاستهلاك المنتظم لخل التفاح، ولكن يجب تجنب الاستهلاك المفرط، لأنه يمكن أن يضر الجسم.