تراند الفن: طقس السبت.. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والعظمى 37 (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏33 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، حالة طقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 37 والصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 22.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 22. طقس السبت سيوة العظمى 39 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 23.

دمياط العظمى 32 والصغرى 23.

الإسماعيلية 37 الصغرى 22. السويس العظمى 37 والصغرى 22.

العريش العظمى 32 والصغرى 23.

طابا العظمى 34 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 19.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 36 والصغرى 26.

الفيوم العظمى 37 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 23.

المنيا العظمى 37 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 39 والصغرى 24.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 24.

قنا العظمى 41 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 25

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