تراند الفن: أستاذ علم اجتماع تحذر من استغلال الأطفال بـ”السوشيال ميديا”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - حذرت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها، من الإسراف التكنولوجي والمتاجرة بالأطفال على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الأرباح المادية، مشيرةً إلى أن بعض المدونين يستخدمون أطفالهم من أجل الوصول إلى الشهرة.

كما حذرت من استخدام الأطفال لتطبيقات الهواتف دون متابعة من الأسر؛ بسبب ما تلحقه من ضرر بصحتهم النفسية والبدنية والعلاقات الاجتماعية قائلة: “في أفلام كارتون مش سوية، وعموما فإن استخدام الموبايل والإنترنت أمر ضار جدا للطفل، فلا يجب أن يتعرض لأشعة الموبايل والتلفزيون ساعة يوميا لمن هم دون الـ6 سنوات”.

وأضافت “منصور” في حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن “القيمة المادية تغلب على تفكير الأب والأم في بعض الحالات، بصرف النظر عن الأضرار التي قد يتعرض لهما طفلهما، إذ إن نفسية الطفل تتلوث ويكتسب صفات سلبية كثيرة، لكن للأسف عدد هؤلاء الأشخاص زاد بشكل كبير للغاية”.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها: “أما بالنسبة للأطفال الموهوبين فهذا أمر آخر، لكن حتى لو كانت هناك موهبة فيجب وجود جزء رقابي، ولا يجب أن يصل الأمر إلى الشكل التجاري الذي وصلنا إليه على منصات التواصل الاجتماعي، وعموما فإن هناك أماكن كثيرة لتعزيز مواهب الأطفال مثل دار الأوبرا ومراكز الثقافة ومراكز الشباب”.

واستطردت هالة منصور حديثها عن مخاطر استخدام الأسر لأطفالهم من أجل تحقيق أرباح عن طريق منصات التواصل الاجتماعي: «الطفل يشوه نفسيًا، وبعضهم يصابون بغرور مبرر، وقد يبتعدون عن الدراسة والأمور المفيدة التي قد تمنحهم قيمة حقيقية، كما أن استغلال الطفل في سن مبكرة يجعله يتعامل مع أي شيء على أنه قد يُباع وأنه لا قيمة لشيء أمام المادة والمال، ثم يصاب بالإحباط بعد ذلك لأن المجتمع لا يمنحه التقدير الذي كان ينتظره إذا لم يحصل على الشهرة التي ينتظرها، وعندما يكبر ويكتشف حقيقة استغلاله فإن ذلك يؤدي إلى تشوه العلاقة بينه وأسرته».