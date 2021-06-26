فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” عند الأطفال وكيف تتعامل الأسرة مع الحالة. وأوضح أن أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالتهابات في الجهاز التنفسي وآلاماً بالجهاز الهضمي. وبين أنه يجب على الأسرة في حال ظهور أعراض “كورونا” على الطفل أخذه إلى عيادات “تطمن”، ومن ثم إخضاعه للعزل لضمان عدم نقل العدوى لمن حوله، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة في علاج الأطفال تنطبق على البالغين أيضاً.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. “الصحة” تكشف ما يجب على الأسر فعله حال إصابة أحد أطفالها بـ”كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.