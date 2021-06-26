تراند الفن: مفاجأة.. تناول الشوكولاتة في الصباح يحمل فوائد غير متوقعة للنساء بعد سن اليأس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت دراسة جديدة أجريت على النساء بعد سن اليأس أن تناول كمية مركزة من الشوكولاتة خلال فترة زمنية ضيقة في الصباح قد يساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

وبحسب “روسيا اليوم”، وجدت الدراسة الجديدة أنه بعد سن اليأس عند النساء يمكن تناول كمية مركزة من الشوكولاتة خلال فترة زمنية ضيقة في الصباح أن تساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

وتعاون باحثون من بريغهام مع محققين في جامعة مورسيا في إسبانيا. وأجروا معا تجربة عشوائية خاضعة للرقابة لـ 19 امرأة بعد سن اليأس تناولن إما 100غ من الشوكولاتة في الصباح (في غضون ساعة واحدة بعد الاستيقاظ) أو في الليل (في غضون ساعة واحدة قبل النوم). وقارنوا زيادة الوزن والعديد من الإجراءات الأخرى بعدم تناول الشوكولاتة.

وأفاد الباحثون أنه من خلال دراسة النساء وجدوا: “لم يؤد تناول الشوكولاتة في الصباح أو الليل إلى زيادة الوزن، ويمكن أن يؤثر تناول الشوكولاتة في الصباح أو في المساء على الجوع والشهية وتكوين الجراثيم والنوم وغير ذلك، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة خلال ساعات الصباح على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم”.