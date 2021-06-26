- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت دراسة جديدة أجريت على النساء بعد سن اليأس أن تناول كمية مركزة من الشوكولاتة خلال فترة زمنية ضيقة في الصباح قد يساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.
وبحسب “روسيا اليوم”، وجدت الدراسة الجديدة أنه بعد سن اليأس عند النساء يمكن تناول كمية مركزة من الشوكولاتة خلال فترة زمنية ضيقة في الصباح أن تساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.
وتعاون باحثون من بريغهام مع محققين في جامعة مورسيا في إسبانيا. وأجروا معا تجربة عشوائية خاضعة للرقابة لـ 19 امرأة بعد سن اليأس تناولن إما 100غ من الشوكولاتة في الصباح (في غضون ساعة واحدة بعد الاستيقاظ) أو في الليل (في غضون ساعة واحدة قبل النوم). وقارنوا زيادة الوزن والعديد من الإجراءات الأخرى بعدم تناول الشوكولاتة.
وأفاد الباحثون أنه من خلال دراسة النساء وجدوا: “لم يؤد تناول الشوكولاتة في الصباح أو الليل إلى زيادة الوزن، ويمكن أن يؤثر تناول الشوكولاتة في الصباح أو في المساء على الجوع والشهية وتكوين الجراثيم والنوم وغير ذلك، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة خلال ساعات الصباح على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مفاجأة.. تناول الشوكولاتة في الصباح يحمل فوائد غير متوقعة للنساء بعد سن اليأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.