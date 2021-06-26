تراند الفن: الصحة العراقية: موجة وبائية ثالثة دخلت البلاد أشد خطورة من الأولى والثانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، فيما أشارت إلى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، وفقا لوسائل إعلام عراقية، إن الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقًا، موضحًا أن الموجة الجديدة يتطلب مواجهتها في التركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلًا عن التلقيح.

وأشار إلى أن وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات.

ولفت البدر إلى ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات.

وشدد على دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية عن جائحة كورونا وعن طرق الوقاية منها، والدعوة إلى تلقي اللقاحات، خصوصًا فئات الاختطار العالي.

وأكد البدر استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا، فضلًا عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.