تراند الفن: “الجمارك”: وزير المالية بادر بحزمة إجراءات لتخفيف آثار كورونا (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بادر باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة كورونا، منها: إعفاء العالقين من أي غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية.

بالإضافة إلى منح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التي تمثل أهمية استراتيجية وقومية خلال هذه الفترة مثل: الوقود والمواد الغذائية، والمطهرات ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات الطبية، والشحن السريع للبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، علاوة على إعفاء العالقين من أي غرامات نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية.

رئيس مصلحة الجمارك والقيادات خلال اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي انعقدت بمدينة بروكسيل البلجيكية برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس المنظمة، إلى أنه تم التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، من خلال زيادة عدد مراكز التخليص المسبق وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع منح مزايا للمتعاملين بهذا النظام ومنها: منح الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق أولوية الدور بالمواقع الجمركية، والسماح لمجتمع الأعمال بالإدراج الإلكتروني لكل المعاملات الجمركية، لافتًا إلى دعمه الكامل لكل الإجراءات والدراسات والآليات الصادرة عن المنظمة في هذا الشأن.

رئيس مصلحة الجمارك والقيادات خلال اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية

كما ناقشت لجنة السياسات عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها تقارير اللجان الفنية والإدارية تمهيدًا لرفعها لمجلس المنظمة، وقد تم فحص مسودة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن إدارة الكوارث واستمرار سلسلة الإمداد، كما تم اعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمنظمة الجمارك العالمية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، والتصديق على الإصدار الثاني من مجموعة دراسات الحالة حول التجارة الإلكترونية، وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO» ليشمل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، إضافة إلى الاطلاع على مقترح المسح البيئي لمنظمة الجمارك العالمية ٢٠٢١/٢٠٢٤، الذي يوفر الأساس لتطوير الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٢/٢٠٢٥.

رئيس مصلحة الجمارك والقيادات خلال اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية

وتناولت اللجنة دراسة جدوى إنشاء منصة تجارة عالمية تديرها منظمة الجمارك العالمية لتمكين تبادل المعلومات بين إدارات الجمارك مقابل رسوم رمزية لكل عملية تبادل.