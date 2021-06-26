تراند الفن: المخرج عصام شعبان: “مسلسل اللغز” يواكب الدراما الجديدة والمنصات الإلكترونية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قال المخرج عصام شعبان إن مسلسل “اللغز” يعيده إلى الدراما التليفزيونية بعد سنوات من الغياب؛ بسبب سفره إلى بعض دول الخليج من أجل الإعداد للدراما الجديدة التي تعتمد على المنصات الإلكترونية.

وحول سبب اختياره لمسلسل “اللغز”، أوضح في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الفكرة قوية وطريقة الكتابة رائعة، وتستهدف فئة الجمهور المطلوبة التي تهتم بعالم الغموض والإثارة والتشويق، كما يتناول العمل الدرامي هذه الخلطة المميزة التي تقدم رسالة مهمة إلى الجمهور.

وأشار عصام شعبان إلى أنه بجانب النجوم الكبار المشاركين في العمل، يشارك عدد من الوجوه الشابة الجديدة من خريجي معهد فنون مسرحية يتم تقديمهم لأول مرة، مؤكدًا أنه سينتهي من تصوير المسلسل قريبًا، وسيتم عرض العمل على شاشات التلفزيون والمنصات الإلكترونية الشهر المقبل.

مسلسل “اللغز” بطولة نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، إكرامي هجرس، علاء زينهم، أحمد منير، ندى بهجت، نهى رأفت، أسماء الباجوري، عمرو يسري، آية عقيل، نسمة النجار، نشوى علي، إسراء عزام، مدير تصوير مجدي كشك، منتج فني عبد الله منصور، إشراف عام سامح مصطفى، إنتاج شركة رمسيس المصري للإنتاج الفني، تأليف غادة حنفي، ومن إخراج عصام شعبان.