تراند الفن: تطور مفاجئ عن الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح

صحيفة المرصد: أكد الإعلامي الكويتي مفرح الشمري أن مستشفى أمريكي رفض علاج مواطنته الفنانة انتصار الشراح دون ذكر أسباب.

ومن جهتها، أوضحت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر “انستجرام”:”الفنانة القديرة انتصار الشراح التي أسعدت قلوب أهل الكويت والخليج والوطن العربي بأعمالها التلفزيونية والمسرحية والتي ترقد منذ 4 شهور في المستشفى الأميري، يعيش زوجها مازن التميمي هذه الأيام في حيرة من أمره بعد أن اعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأميركية عن عدم قبول حالة علاج زوجته انتصار الشراح في مستشفى Mayo Clinic”.

وأشارت “العيدان”:” على الرغم أن إدارة العلاج بالخارج منحته الموافقة بعد أن خاطب المستشفى وأرسل له كافة التقارير الطبية الخاصة لزوجته بالاضافة إلى التحاليل المطلوبة، ولكنه صدم من رد المكتب الصحي الموجود في أميركا بعدم استقبال الحالة دون ذكر أي أسباب في الرد المرسل من قبلهم”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة انتصار الشراح ترقد في المستشفى الأميري بالكويت منذ أربعة أشهر، بعد وعكة صحية أصابتها بها مؤخرا.