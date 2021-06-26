تراند الفن: اليوم.. منتخب الشباب يواجه موريتانيا في كأس العرب

يستعد منتخب الشباب مواليد 2003 تحت قيادة المدرب محمود جابر، لمواجهة منتخب موريتانيا اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في مصر خلال الفترة الحالية.

وتقام مباراة منتخب الشباب ضد موريتانيا في تمام الرابعة عصرًا على ستاد القاهرة الدولي، ويرغب الفراعنة الصغار في الفوز واستمرار النتائج الإيجابية.

واستطاع منتخب الشباب مواليد 2003 الفوز على منتخب الجزائر بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب والمقامة في مصر، خلال الفترة الحالية في اللقاء الذي أقيم منذ أيام.

وسجل هدف منتخب الشباب الوحيد والفوز اللاعب عبد الرحمن رشدان مدافع الفراعنة الصغار ولاعب وادي دجلة من ضربة حرة مباشرة، وتسديدة رائعة في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، ليتأهل الفراعنة الصغار للدور القادم بعد الفوز على كل من النيجر والجزائر.

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