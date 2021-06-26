تراند الفن: هكذا وصف أحمد زاهر ابنته ملك في عيد ميلادها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - حرص الفنان أحمد زاهر، على تهنئة ابنته ملك بعيد ميلادها، حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابه بموقع “انستجرام”، ووصفها بأنها أول فرحة له وصاحبة القلب الأبيض، وتمنى لها أن تحقق كل أحلامها.

وكتب “زاهر” تعليقا على الصورة: “كل سنة وانتي طيبة يا ملوكه يا روح قلب أبوكي يا اول فرحتي يا أغلى وأطيب وأجمل واحن بنوته في الكون ربنا يحفظك ويخليكي ليا ويديكي كل اللي بتحلمي بيه على قد قلبك الأبيض الطيب القمر بحبك أو ي يا ملوكتي”.

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يشار إلى أن ملك أحمد زاهر شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، دياب، نجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

وتنتظر ملك أحمد زاهر حاليًا عرض فيلمها الجديد “فارس”، ويشاركها العمل والدها الفنان أحمد زاهر ومجموعة من الأبطال، منهم صلاح عبد الله وإيمان العاصي، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة الجذور أيمن يوسف.

ويعد الفيلم أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر.