تراند الفن: بتمثال نفتيس.. وزارة الآثار تروج لمتحف التحنيط بالأقصر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - روجت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، لمتحف التحنيط بمحافظة الأقصر معلقة “زور بمحافظة الأقصر لمشاهدة هذه القطعة المميزة هناك”.

تمثال لنفتيس بمعبد التحنيط بالأقصر

ونشرت إدارة الوزارة صورة لقطعة مهمة في متحف التحنيط بمحافظة الأقصر وهي “تمثال نفتيس” التي لعبت دورًا مهمًا في المعتقدات المصرية القديمة، طبقًا لأسطورة إيزيس وأوزوريس، وقفت نفتيس إلى جانب إيزيس وأوزوريس ضد إله الشر ست، وساعدت إيزيس في تحنيط جسد أوزوريس، ومنذ ذلك الحين، اعتبرت نفتيس وإيزيس، الربات الحاميات للمتوفى.

وتظهر نفتيس في هذا التمثال في وضع الركوع مع رفع اليدين المفقودة حاليًا على الوجه لتعبر عن حالة الحداد.

و​يقع متحف التحنيط على كورنيش النيل شمال معبد الأقصر، وقد افتتح خلال عام 1997م، وهو أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة في مصر، ويبرز عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتحنيط والموت في مُعتقد المصري القديم مثل مواد التحنيط والأدوات المستخدمة في تلك العملية، وأواني حفظ الأحشاء، وآلهة التحنيط والجبانة، بالإضافة إلى عرض مجموعات من تمائم الحماية، ومجموعة متنوعة من التوابيت، واللوحات الجنائزية.

تمثال لنفتيس بمعبد التحنيط بالأقصر

ويعرض المتحف عددًا من المومياوات البشرية ومجموعة من مومياوات الحيوانات مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.