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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - روجت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، لمتحف التحنيط بمحافظة الأقصر معلقة “زور بمحافظة الأقصر لمشاهدة هذه القطعة المميزة هناك”.
ونشرت إدارة الوزارة صورة لقطعة مهمة في متحف التحنيط بمحافظة الأقصر وهي “تمثال نفتيس” التي لعبت دورًا مهمًا في المعتقدات المصرية القديمة، طبقًا لأسطورة إيزيس وأوزوريس، وقفت نفتيس إلى جانب إيزيس وأوزوريس ضد إله الشر ست، وساعدت إيزيس في تحنيط جسد أوزوريس، ومنذ ذلك الحين، اعتبرت نفتيس وإيزيس، الربات الحاميات للمتوفى.
وتظهر نفتيس في هذا التمثال في وضع الركوع مع رفع اليدين المفقودة حاليًا على الوجه لتعبر عن حالة الحداد.
ويقع متحف التحنيط على كورنيش النيل شمال معبد الأقصر، وقد افتتح خلال عام 1997م، وهو أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة في مصر، ويبرز عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتحنيط والموت في مُعتقد المصري القديم مثل مواد التحنيط والأدوات المستخدمة في تلك العملية، وأواني حفظ الأحشاء، وآلهة التحنيط والجبانة، بالإضافة إلى عرض مجموعات من تمائم الحماية، ومجموعة متنوعة من التوابيت، واللوحات الجنائزية.
ويعرض المتحف عددًا من المومياوات البشرية ومجموعة من مومياوات الحيوانات مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بتمثال نفتيس.. وزارة الآثار تروج لمتحف التحنيط بالأقصر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.