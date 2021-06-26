تراند الفن: تحذيرات جديدة بشأن تلقي الجرعة الثانية لقاحي “فايزر” و”موديرنا”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، عن إضافة تحذيرات جديدة إلى التعليمات المصاحبة للقاحي “فايزر” و”موديرنا” المضادين لـ”كوفيد-19″ للإشارة إلى الخطر المحتمل النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب. وأوضحت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم، بحسب ” رويترز”.

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