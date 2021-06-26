تراند الفن: تعرف على طريقة الوصول لأصوات سيري الجديدة في هواتف أيفون

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - يمكنك الاختيار بين أصوات سيري المختلفة الجديدة، بعد تحديث iOS 14.5، وهذا لأن آبل أضافت صوتين جديدين للمساعد الذكي.

وظهرت أصوات سيري لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريبًا مع هاتف آيفون 4 إس، وكانت جزءًا لا يتجزأ من تجربة آبل منذ ذلك الوقت.

الوصول إلى أصوات سيري الجديدة

عندما تعمل على تغيير صوت سيري إلى أحد الأصوات الجديدة، فإن هذا الصوت يصبح معتمدًا بين جميع أجهزة آبل الذكية، وهذا يعني أنك لن تحتاج لتغيير الصوت في جميع أجهزتك، ويكفي تغييره على جهاز واحد متصل بحساب آي كلاود الخاص بك.

وتستطيع الوصول إلى الأصوات الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة إعدادات الهاتف، ثم اختار سيري والبحث.

وبعد ذلك قم باختيار صوت سيري، وتجد هنا مجموعة من اللهجات المختلفة لسيري، بالإضافة إلى الأصوات الأربعة الخاصة بها.

وتستطيع تجربة كل صوت من أصوات سيري عبر الضغط عليه، ولكن قد يقوم الهاتف بتحميل الصوت في البداية قبل تشغيله.

وتأتي أصوات سيري الجديدة متاحة فقط في اللغة الإنجليزية، وليست متاحة بعد في باقي اللغات.

وعلى الأغلب ستصبح الأصوات الجديدة متاحة ضمن التحديثات القادمة للنظام والمساعد الذكي.

مميزات المساعد الصوتي

تعتبر سيري من أوائل المساعدات الذكية التي صدرت في الهواتف الذكية، وهذا يعطيها تفوقًا على باقي المساعدات الذكية.

وتطورت سيري كثيرًا عبر السنوات الماضية لدرجة أن استخدامها أصبح أسهل من استخدام الهاتف في أوقات كثيرة.

وتستطيع سيري التعرف على جميع اللغات واللكنات، وهذا يجعلها قادرة على الاستجابة لك بسهولة كبيرة.