فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تواصل مسئولو نادي الزمالك مع محمد أبو العلا، محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تمهيدًا لضمه لجهاز الفرنسي كارتيرون.
وعلم “القاهرة 24” أن الزمالك يرغب في ضم المحلل لجهاز الفرنسي، في ظل التدعيمات التي تجريها اللجنة المؤقتة منذ قدومها.
ويقوم بدور محلل الأداء في الجهاز الحالي، أحمد شعبان الذي عمل مع أكثر من جهاز الفترة الماضية.
ونجحت اللجنة مؤخرًا في تجديد تعاقد محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق ليستمر حتى موسم 2025، كما حسمت التجديد لجناح الفريق أحمد سيد زيزو ليستمر حتى موسم 2024.
في سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة ببطولة الدوري والمقرر لها السابعة مساء بعد غد الاثنين في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الزمالك يجس نبض محلل أداء المقاولون العرب تمهيدًا لضمه بجهاز كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.