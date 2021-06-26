فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 49 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
أعلنت وزارة الصحة في دولة الهند، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت البلاد 48698 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 3،01،83،143 حالة، منذ بدء الوباء.
وأبلغت الوزارة عن 1183 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالهند إلى 394493 حالة وفاة، منذ أن ظهر الفيروس بالبلاد.
فيروس كورونا في الهند
وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء انخفض معدل الإيجابية الأسبوعية إلى 2.97%، كما انخفض معدل الحالات النشطة في البلاد إلى 5،95،565 حالة، بنسبة 1.97%.
وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات التعافي في الهند تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة، لليوم الـ44 على التوالي، حيث بلغ عدد الحالات التي تعافت من المرض 2،91،93،085 حالة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 1183 قتيلًا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.