تراند الفن: 1183 قتيلًا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الهند

أعلنت وزارة الصحة في دولة الهند، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت البلاد 48698 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 3،01،83،143 حالة، منذ بدء الوباء.

وأبلغت الوزارة عن 1183 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالهند إلى 394493 حالة وفاة، منذ أن ظهر الفيروس بالبلاد.

فيروس كورونا في الهند

وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء انخفض معدل الإيجابية الأسبوعية إلى 2.97%، كما انخفض معدل الحالات النشطة في البلاد إلى 5،95،565 حالة، بنسبة 1.97%.

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات التعافي في الهند تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة، لليوم الـ44 على التوالي، حيث بلغ عدد الحالات التي تعافت من المرض 2،91،93،085 حالة.