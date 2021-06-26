فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أُصيب طفلان، بحروق متفرقة، إثر انسكاب ماء ساخن عليهما بمنزليها، الأول بدائرة مركز جرجا والثاني بمركز سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا يُفيد بوصول الطفل “أحمد ع ع” عامان ويقيم بدائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا بحروق سلقية من الدرجة الثانية والثالثة متفرقة بالجسم بنسبة 45%.
انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدته المدعوة “آيات. ا. ع” 24 عامًا، ربة منزل قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء ساخن، ما أدى لحدوث إصابته ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وتبلغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل “مروان. م. ع” 3 أعوام ويقيم دائرة المركز، مصاب بحروق سلقية من الدرجة الثانية العميقة متفرقة بالجسم بنسبة 15%، بالانتقال والفحص وسؤال والدته المدعوة “سهام. ح. ع” 34 عامًا ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء ساخن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة طفلين بحروق إثر انسكاب ماء ساخن عليهما في سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.