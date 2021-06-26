تراند الفن: إصابة طفلين بحروق إثر انسكاب ماء ساخن عليهما في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أُصيب طفلان، بحروق متفرقة، إثر انسكاب ماء ساخن عليهما بمنزليها، الأول بدائرة مركز جرجا والثاني بمركز سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا يُفيد بوصول الطفل “أحمد ع ع” عامان ويقيم بدائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا بحروق سلقية من الدرجة الثانية والثالثة متفرقة بالجسم بنسبة 45%.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدته المدعوة “آيات. ا. ع” 24 عامًا، ربة منزل قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء ساخن، ما أدى لحدوث إصابته ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل “مروان. م. ع” 3 أعوام ويقيم دائرة المركز، مصاب بحروق سلقية من الدرجة الثانية العميقة متفرقة بالجسم بنسبة 15%، بالانتقال والفحص وسؤال والدته المدعوة “سهام. ح. ع” 34 عامًا ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل انسكب عليه إناء به ماء ساخن.