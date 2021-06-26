تراند الفن: “النمر” يحذر من أمر لا ننتبه إليه يشكل خطورة على كبار السن

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بضرورة إبعاد الأدوية عن متناول كبار السن خوفاً من تأثر ضعف الذاكرة عليهم، وتناولهم جرعات أكبر أو أقل من الموصوفة، وبالتالي تعرُّضهم لمخاطر كثيرة. وقال النمر؛ في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم: كبير السن.. يضعف نظرُه وتضعف ذاكرتُه تدريجياً، ويصبح ترك الأدوية معهم خطيراً؛ لأنه قد يزيد أو ينقص في العلاجات نسياناً منه.. لذلك لا تتركوهم مع العلاجات وحدهم.

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