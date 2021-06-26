تراند الفن: اجتماع لـ”القومي للمرأة” لمناقشة دراسات مشروع الادخار والإقراض الرقمي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا لمناقشة الدراسات القبلية والبعدية لمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بحضور العديد من المسؤولين.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن المشروع يستهدف 220 ألف سيدة لتكوين ما يقارب من 11 ألف مجموعة ادخارية في 9 محافظات وهي: المنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا والفيوم والشرقية والبحيرة والقليوبية.

المجلس القومي للمرأة

وأضافت، في بيان صحفي اليوم، أن المشروع يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا بالقرى الريفية ودمجها بالمنظومة المصرفية ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإقراض وتشجيع السيدات على إقامة أنشطة مدرة للربح.

اجتماع القومي للمرأة

وأشارت عضوة المجلس إلى أهمية الدراسة الميدانية في المشروع لمعرفة أولويات احتياجات المرأة الريفية على المستوى العام والخاص الذي يشمل دورها في الأسرة والتعرف على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في إطار القرى التي تعيش فيها أفراد العينة في إطار المحافظات المستهدفة، ومعرفة مدى إلمام المستهدفات ووصولهم للخدمات المالية وكذلك مدى استخدامهم للتكنولوجيا والتعرف على تقديرهم الذاتي وقدرتهم على اتخاذ القرار، والوقوف على مدى استعداد المبحوثات للدخول في مشروعات أو أنشطة مدرة للدخل، مؤكدة أهمية التجربة الاستطلاعية مع تقسيم أدوار المشاركين في الميدان.

وتضمن الاجتماع أيضًا عرض مقترحات الباحثين والباحثات لتنمية الدراسة القبلية والبعدية، وتطوير الأدوات المستخدمة ميدانيًا.