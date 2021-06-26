فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تلقت بعثة بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، إخطارًا بسلبية المسحة الخاصة بفيروس كورونا لجميع أفراد بعثة النادي الموجودة حاليًا في كازبلانكا؛ استعدادًا لمواجهة الرجاء بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أجرت المسحة أمس، في مقر فندق الإقامة بوسط كازبلانكا.
ويحل بيراميدز ضيفًا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.
ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير في التاسعة من مساء اليوم، على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا، والذي يستضيف اللقاء مساء الأحد، حيث سيكون المران لمدة ساعة واحدة بهدف التعرف على أرضية الملعب طبقًا للائحة الكاف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سلبية مسحة بعثة بيراميدز قبل مواجهة الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.