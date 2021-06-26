تراند الفن: “الري”: مصر أسهمت في إنشاء عديد من السدود بدول حوض النيل

قالت وزارة الموارد المائية والري إن مصر أسهمت في إنشاء عدد من السدود بدول حوض النيل مثل سد أوين في أوغندا وخزان جبل الأولياء في السودان.

وأوضحت، في بيان صباح اليوم، أن مصر أنشأت عديدًا من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وكان نائب وزير خارجية دولة جنوب السودان قد أكد أن بلاده تخطط لبناء سد كبير على نهر النيل كتفكير مستقبلي.