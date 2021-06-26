فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 40 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
قالت وزارة الموارد المائية والري إن مصر أسهمت في إنشاء عدد من السدود بدول حوض النيل مثل سد أوين في أوغندا وخزان جبل الأولياء في السودان.
وأوضحت، في بيان صباح اليوم، أن مصر أنشأت عديدًا من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
وكان نائب وزير خارجية دولة جنوب السودان قد أكد أن بلاده تخطط لبناء سد كبير على نهر النيل كتفكير مستقبلي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الري”: مصر أسهمت في إنشاء عديد من السدود بدول حوض النيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.