تراند الفن: استبعاد مصر للكرة الشاطئية من استكمال التصفيات المؤهلة للأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - منعت اللجنة المنظمة للتصفيات الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية، استبعاد مصر من استكمال التصفيات في ظل ثبوت حالة كورونا لدى الرجال.

يأتي ذلك وفقا لما أعلنته اللجنة بعد إجراء مسحة جديدة والإعلان عن نتيجتيها قبل ساعات من نصف النهائي.

من جانبها كتبت دعاء الغباشى نجمة فريق الطائرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “بكل هدوء احنا لاعيبة حلمنا من 2016 التأهل للأولمبياد، وبقالنا 5 سنوات بنتمرن عشان البطولة دي تيجي وتكون في المغرب اللي هي البلد المنافس أصلا عملنا مسحة قبل ما نسافر طلعت سلبي ومسحة أول ما وصلنا وبرضه طلعت سلبي وقايلين كلهم إن اغادير مفهاش كورورنا وإنهم بيعملو كده عشان يحافظوا على البلد، أول ما وصلنا اتعمل مسحة وفضلنا 3 أيام في الغرف عشان النتيجة تطلع ومرضوش يخرجونا من الأوضة غير إما النتيجة تطلع وطلعت سلبي الحمد لله”.

وتابعت: “من 3 أيام فجأة قالو كله ينزل يعمل مسحة مع إنهم أصلا مكنوش قايلين إن في مسحة هتتعمل تاني عشان المفروض إننا في فقاعة في فندق فيه 100 ألف شخص ونصهم سياح بره البطولة امبارح الساعة 11 بليل بتوقيت مصر قالو مصر متخرجش بره الأوض عندهم حالة إزاي وامتى وكلنا كويسين قلنالهم مين قالو مدرب فرقه الرجال، طب هنعمل ايه يا جماعة قالو هنلعب لحد ما اللجنة الطبية تاخد قرار”.

وواصلت: “ماتشنا النهاردة الساعة 9 الصبح طبعا نمنا كلنا اللاعيبة بعد ما اتاكدنا إننا هنلعب بعد توتر وعياط وصويت، فجأة نصحي على رسالة الساعة 3:30 توقيت مصر 4:30 متخرجوش من الأوض انتو بره البطولة، يرضي مين ده يا عالم يرضي مين، دي لعبة واحنا متأكدين منها المدرب سليم ومع العلم ممنوع حتي نجيب حد يعملنا مسحات تانية ولا حتي فكروا يعيدو المسحة ولا، أصلا شوفنا ورق المدرب اللي بيقولوا إنه إيجابي، احنا ماتشنا الساعة 9 الصبح يعني كام ساعة ماتش ضمنينهه نكسبه نكون في النهائي احنا مخالطين جميع اللعيبة ومخالطين فرقه المغرب والفرق إلى لعبناها والحكام والناس اللي في المدرجات إلى هما منظمين احنا مخالطين رئيسة الاتحاد الأفريقي اللى هي رئيسة اتحاد المغرب أصلا يعني لو في فعلا حق يبقي المنتخبات كلها يتعملها ما سحل اشمعنا مصر هي اللي إيجابي ولو إيجابي هتبقي إيجابي من مين من نفسها يعني، حد يلحقنا والنبي احنا حلمنا فجاه بقي تراب ومش عارفين نعمل حاجة، يارب انت حسبي ونعم الوكيل”.

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