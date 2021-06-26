تراند الفن: مفاجأة في واقعة العثور على جثة “طفل السطوح” بالشرقية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل، عمره سنتان ونصف، أعلى مسكن جيران أسرته بعزبة “النشو” التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية، بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أطفال المنزل الذي عُثر على الجثة أعلى سطحه.

تعود أحداث الواقعة ليوم الأربعاء الماضي، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل أعلى مسكن جيران أسرته بعزبة “النشو” التابعة لقرية بساتين الإسماعيلية، بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الطفل “عوض.م.ع” عمره عامان ونصف، الذي تبين أنه متغيب منذ التاسعة صباح الأربعاء، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على جيران أسرة الطفل، وهم كلًا من: الأب “عبدالفتاح.ع” 62 سنة، وزوجته “عزيزة” 43 سنة، ربة منزل، وطفلتهما “ياسمين” 11 سنة، والتي أقرت أنها من أنهت حياة الصغير فوق سطح منزل الأسرة.

تشريح جثة طفل عُثر عليه في سطح جيرانه بالشرقية.. ووالده يتهم جاره بالقتل

الطفل عوض

