تراند الفن: ضبط 12 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 12052 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 11927 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 125 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، خلال 24 ساعة، كما تم تحرير 931 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 270 قضية في مجال منع تداول “الشيشة” بإجمالي مضبوطات 1840.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.