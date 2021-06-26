فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 12052 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 11927 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 125 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، خلال 24 ساعة، كما تم تحرير 931 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 270 قضية في مجال منع تداول “الشيشة” بإجمالي مضبوطات 1840.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط 12 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.