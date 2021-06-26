تراند الفن: “قوى النواب” تطالب الحكومة بمنع إقامة الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي

طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الحكومة بإصدار قراراها بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن جائحة كورونا لم تنته بعد ولا بد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل القوى العاملة خلال بيان صادر له اليوم، أن احتفال المواطنين بعيد الأضحى من خلال التجمعات العائلية يتسبب بشكل كبير في انتشار جائحة كورونا، مطالبًا الحكومة بفتح كافة مجازر المحافظات بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، وذلك تحفيزًا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه، مما يساهم وبشكل كبير من تخفيض الآثار السلبية.

وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة لمن يتجاوز هذه القرارات، ويقوم بالذبح في الشارع أو إقامة الشوادر لبيع الأضحية، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة الدولة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية والحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا.