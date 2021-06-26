تراند الفن: “تطوير التعليم بالوزراء” يعلن شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد 2022

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 18 زيارة
أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/ 2022 للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في الأميرية – الفيوم – أسيوط – أبو غالب، التابعة للصندوق.
وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق يستقبل طلبات الالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية خلال الفترة من 27 يونيو حتى 11 يوليو، على أن يجري إعلان جدول اختبارات الطلاب للالتحاق بالصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في وقت لاحق.
وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أنه يشترط للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية، أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 سنة، ويكون التقديم دون حد أدنى للمجموع الكلي للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، كما يشترط اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي والنجاح في دورة اللغة الإنجليزية في المجمع الذي يتطلب ذلك.
وأوضح الحيوي أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر رابط يتاح خلال فترة التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وستتم إتاحة رابط للتقديم على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيس بوك.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية، تتمثل في صورة ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب، يتم تسلميهم بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات.
ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن رسوم اختبار القدرات للطلاب المتقدمين 100 جنيه لا ترد، ويتم سدادها إلكترونيا، موضحًا أن تكلفة حضور دورة اللغة للالتحاق بالمجمعات 150 جنيها، للمقبولين للالتحاق بمجمعي الفيوم وأبو غالب تسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تطوير التعليم بالوزراء” يعلن شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسي الجديد 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.