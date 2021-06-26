تراند الفن: غدًا.. تسليم 3456 وحدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” بأكتوبر الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم 3456 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل”، بمنطقة الـ800 فدان، مدينة أكتوبر الجديدة، بقطاعي (ج – د) بداية من غد الأحد 27 يونيو الجاري، وحتى بداية أغسطس المقبل؛ وذلك استمرارا لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وناشد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المواطنين الفائزين بالوحدات، الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور.

وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، أنه تمت مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة، حفاظًا على الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.