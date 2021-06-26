فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 59 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم 3456 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل”، بمنطقة الـ800 فدان، مدينة أكتوبر الجديدة، بقطاعي (ج – د) بداية من غد الأحد 27 يونيو الجاري، وحتى بداية أغسطس المقبل؛ وذلك استمرارا لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وناشد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المواطنين الفائزين بالوحدات، الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور.
وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، أنه تمت مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة، حفاظًا على الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غدًا.. تسليم 3456 وحدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” بأكتوبر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.