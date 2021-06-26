فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد : فيما يعاني المصابون بفيروس كورونا المستجد، من فقدان حاسة الشم حتى بعد شفائهم لفترات قد تكون طويلة، أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون فقدان الشم جراء إصابتهم بكوفيد-19 لديهم حظوظ “ممتازة” لاستعادة هذه الحاسة في فترة لا تتعدى سنة. وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة الجمعية الأميركية للطب (جاما)، على 97 مريض كوفيد-19 عانوا “فقدانا حادا للشم لفترة تفوق سبعة أيام”، وأشرفت عليها خصوصا ماريون رينو، مديرة العيادة في خدمة طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ستراسبورغ الجامعي، بدعم من المعهد الاستشفائي الجامعي في المدينة الفرنسية، بحسب العربية نت. كما بيّنت الدراسة أن 84,3% من المرضى سُجل لديهم “شفاء موضوعي” بعد أربعة أشهر من الإصابة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 96,1% بعد اثني عشر شهرا. ومن بين المرضى الذين جرت متابعة وضعهم، بقي اثنان يعانيان من فقدان جزئي للشم بعد سنة من الإصابة، “مع عيوب مستمرة لديهم”، وفق الدراسة. من جانبها، قالت ماريون رينو لوكالة فرانس برس إن “تشخيص استعادة حاسة الشم بعد سنة ممتاز”، مضيفة “إلى ذلك، يصيب فقدان الشم في أكثر الأحيان أشخاصاً في عمر الشباب ويكون تشخيص الشفاء أفضل لدى هذه الفئة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خبر سار لمن فقدوا حاسة الشم بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.