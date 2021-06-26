فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: تحدث محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات زوجة، حيث وصف حالتها الصحية بالحرجة. وطلب محمد أنور عصمت السادات، من الشعب المصري مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات. وقال إن الزيارة ممنوعة تماما عن جيهان السادات حتى لأقرب الأقربين لها، مبينا: أبناءها يطمئنون عليها بالنظرة أليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجين، وهي مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة “. وتابع:” من الناحية الطبية فإن “الأطباء الذي يتابعون حالة جيهان السادات يقدمون لها كل ما يمكن تقديمه من الناحية الطبية ولكن الشفاء بيد الله، ولذلك ندعو أهالينا من الشعب المصري مواصلة الدعاء وأن يمن عليها بالشفاء”. وكانت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعرضت إلى أزمة صحية شديدة، أودعت على أثرها بغرفة الرعاية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبيرة لتدخل في رحلة علاج.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطور خطير في الحالة الصحية لزوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.