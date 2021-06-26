تراند الفن: شلل تام في محطات القطار بطنطا بسبب عطل فني

شهدت محطة سكك حديد طنطا، اليوم السبت، حالة من الشلل التام وتوقف لحركة القطارات بسبب عطل فني بأحد القطارات، ما أدى إلى تزاحم محطات قطارات طنطا؛ ما دفع الركاب إلى التوجه إلى مواقف السيارات العمومية.

وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد بطنطا، لـ”القاهرة 24″، أن عطلًا فنيًا حدث في قطار 158 القاهرة – الإسكندرية، ما تسبب في توقف حركة القطارات لمدة 30 دقيقة، وتم الدفع بمهندسي السكة الحديد.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الفنية لإزالة العطل وانتظام حركة التشغيل، وتشهد حركة القطارات حاليًا على خط القاهرة الإسكندرية انتظام القطارات كالمعتاد.