فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 46 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
شهدت محطة سكك حديد طنطا، اليوم السبت، حالة من الشلل التام وتوقف لحركة القطارات بسبب عطل فني بأحد القطارات، ما أدى إلى تزاحم محطات قطارات طنطا؛ ما دفع الركاب إلى التوجه إلى مواقف السيارات العمومية.
وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد بطنطا، لـ”القاهرة 24″، أن عطلًا فنيًا حدث في قطار 158 القاهرة – الإسكندرية، ما تسبب في توقف حركة القطارات لمدة 30 دقيقة، وتم الدفع بمهندسي السكة الحديد.
وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الفنية لإزالة العطل وانتظام حركة التشغيل، وتشهد حركة القطارات حاليًا على خط القاهرة الإسكندرية انتظام القطارات كالمعتاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شلل تام في محطات القطار بطنطا بسبب عطل فني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.