تراند الفن: “دلع” أمام الكاميرا.. شاهد: إحدى ضحايا حنين حسام تكشف كيف استدرجتها وحجم المبالغ التي تصلهن في الشهر!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: خرجت فتاة تدعى نورهان القاضي، لتكشف في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل، عن طريقة فتاة التيك توك حنين حسام في استدراج ضحاياها.

وقال نورهان إن “حنين حسام طلبت منها العمل كمذيعة ضمن برنامج لايف”، فوافقت قائلة إنها “ستقدم للناس ما تعلمته عبر دراستها الجامعية.” بعدها أكدت لها حنين أنها ستقبض 300 دولار في الشهر أي ما يعادل 5000 آلاف جنيه.

ملفات تعريفية

وأوضحت أنها طلبت منها ملفا تعريفيا لإرساله إلى الإدارة مع فيديو وصور، وقد فعلت ذلك، وعملت لمدة شهر”. ثم أكدت الفتاة خلال المقطع، أنه بعد مرور شهر، بدأت تظهر الأمور، قائلة “كانوا بيقولولنا اكتبوا أنكم عاوزين دعم، عشان الهدايا اللي بتجيلنا، ولما مكتبتش جالي إنذار بالبلوك ومسح الحساب”.

دلع أمام الكاميرا

وأضافت أنها صدمت بمظهر بعض البنات وملابسهن، لافتة إلى أنهن كن يربحن ما يقارب الـ 50 ألف في الشهر. لكنها اكتشفت لاحقا أن المطلوب منهم “الدلع” أمام الكاميرا، متحدثة عن أمور مريبة كانت تجري، معتبرة أن التصرفات التي شاهدتها ضمن تلك المجموعة، تشبه إلى حد بعيد الإتجار في البشر.

يذكر أنه صدر حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بحق الفتاة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالبشر واستغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاماً، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.