تراند الفن: مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بممشى الأقصر السياحي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

لقيت طفلة 6 أعوام مصرعها صعقا بالكهرباء، جراء ملامستها مبرد مياه بمنطقة الممشى بكورنيش النيل بوسط الأقصر. تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة الأقصر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الأقصر العام بوصول “مريم.م” 6 أعوام جثة هامدة، إثر تعرضها لصعق كهربائي. وتبين من المعاينة، أن الطفلة لامست مبرد مياه بالممشى؛ مما أدى لتعرضها لصعق كهربائي أدى إلى وفاتها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.