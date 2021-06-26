تراند الفن: الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان كشف حساب هيئة الرقابة المالية خلال 4 سنوات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء المقبل؛ لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021) والنقلة النوعية في أدائه التي استمدها من مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016.

ويتناول المؤتمر الصحفي كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021)، وما تم إنجازه من سياسات، ضمن محاور أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) التي تبنتها الهيئة.

وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، مرورًا بحجم الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة التي بلغت حاليًا 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فروع تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان.

بالإضافة إلى 759 صندوق تأمين خاص تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن مصري عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو.

ويستعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في المؤتمر الموسع بحضور نائبيه، ومساعد رئيس الهيئة مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية في إطار مؤسسي وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار التي أسفرت عن تمكُن الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشر الفرعي السادس “حماية حقوق صغار المساهمين” بقفزها 15 مركزًا في الترتيب لعام 2020، لتصعد من المركز 114 عام 2017.

وتحتل المركز 57 في عام 2020 في مؤشر بيئة الأعمال Doing Business Report، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، كما سيتم إلقاء الضوء على دور الهيئة في العمل على تحقيق الشمول المالي والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدورها الفعال في تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد على أن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بوجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعدادها، واستطاعت الهيئة أن تحقق نحو 90% من محاورها العشرة، على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمرها.

ويتناول المؤتمر الصحفي الموسع التجربة المصرية في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية بعد أن أضحت استراتيجية الهيئة منهاج عمل وشعاعًا يضيء الطريق نحو مستقبل الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أنها تعد بمنزلة تجربة فريدة من حيث الالتزام بتنفيذها وإعداد تقارير دورية لمتابعتها، وتكمن أهمية وجود هذه الاستراتيجية في العديد من الأسباب فعلى مستوى عنصر التخطيط والمتمثل في ضرورة متابعة التقدم المحقق في خطة العمل (الاستراتيجية) باعتباره أداة إدارة أساسية لأي هيئة رقابية، ودون صورة واضحة لما نريد أن يبدو عليه مستقبل القطاع المالي غير المصرفي، سيكون أداء الهيئة دائما رد فعل اكثر من كونه استباقيًا واستشرافيًا للمستقبل، لذا يجب أن تكون الرؤية ممتدة لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن تكون دائما نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى للهيئة.