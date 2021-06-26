تراند الفن: إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزين في أسيوط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 10 حالات تعد على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بمركزي ساحل سليم والفتح.

وأعلن محافظ أسيوط استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ تلك الحملات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين، مضيفًا أنه تم شن حملات لرصد أي تعديات أو بناء مخالف لتنفيذ الإزالة الفورية وإزالتها في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت عددًا من حملات الإزالة بمركزي ساحل سليم والفتح، تحت إشراف أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، بالتنسيق مع الجهات المعنية من بينها مديريتي الزراعة والري وقسم الإزالات والجمعيات الزراعية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المركزين والقرى التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات البناء في المهد، وأسقف وأخرى لأعمدة خرسانية، وذلك عقب شن حملات لرصد ومتابعة أي تعد أو مخالفة وإزالة الدور المخالف ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وتم إزالة مخالفة بقربة بصرة دور أرضى على مساحه 100 مترا، وفك شدة خشبية بقربة الفيما سقف الدور أول علوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتم التحفظ على مواد البناء، وفى ساحل سليم تم تنفيذ إزاله فورية لتعد على أرض زراعية بحوض قلعة البلح 44 مدخل جزيرة الساحل العونة، وتمت الإزالة بالكامل وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وإزالة تعد على أرض زراعية حوض الستين على مساحة 6 سهم، وتنفيذ إزالة فورية تعد على الأرض الزراعية بجزيرة ساحل سليم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.