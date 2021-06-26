تراند الفن: ارتفاع عدد حالات التعافي بمستشفى قفط التعليمي لـ418 متعافيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات التعافي بالمستشفى إلى 418 متعافيا، منذ بدء الموجة الثانية. وقال الدكتور عمرو عبدالراضي، المشرف الطبي، إن المستشفى شهد اليوم تعافي وخروج 3 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء وخضوعهم لبرتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

وأضاف عبد الراضي أن الحالات التي تماثلت للشفاء في مستشفى قفط التعليمي كان من بينهم حالات متوسطة وأخرى حرجة، وتباينت أعمارهم ما بين 54 إلى 78 عاما.

وفي وقت سابق، ناشد الدكتور أبوالحسن الشاذلي، نائب مدير مستشفى قفط التعليمي للشئون الفنية، المواطنين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة لضمان الوقاية من الإصابة بالفيروس، وللتعجيل بانتهاء حالة الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لحماية المواطنين والحد من انتشار المرض.

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