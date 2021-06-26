تراند الفن: عبد الناصر محمد يقترب من تدريب أسوان خلفًا لعلاء عبد العال

اقترب عبد الناصر محمد، المدير الفني السابق لفريق النجوم، من تولي القيادة الفنية لفريق أسوان، خلفًا لعلاء عبد العال.

واستقر مجلس إدارة نادي أسوان، على الإطاحة بالمدير الفني علاء عبد العال، بسبب النتائج السيئة التي ضربت صفوف الفريق الأزرق في الفترة الأخيرة، وأصبح قريبًا من الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وعاد فريق أسوان، إلى دوامة الهبوط مجددًا، بعد الخسارة برباعية أمس أمام نظيره وادي دجلة، في المواجهة التي احتضنها ملعب أبناء الجنوب.

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، للبعد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.

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