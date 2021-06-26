فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 30 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة
اقترب عبد الناصر محمد، المدير الفني السابق لفريق النجوم، من تولي القيادة الفنية لفريق أسوان، خلفًا لعلاء عبد العال.
واستقر مجلس إدارة نادي أسوان، على الإطاحة بالمدير الفني علاء عبد العال، بسبب النتائج السيئة التي ضربت صفوف الفريق الأزرق في الفترة الأخيرة، وأصبح قريبًا من الهبوط إلى دوري القسم الثاني.
وعاد فريق أسوان، إلى دوامة الهبوط مجددًا، بعد الخسارة برباعية أمس أمام نظيره وادي دجلة، في المواجهة التي احتضنها ملعب أبناء الجنوب.
يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، للبعد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد الناصر محمد يقترب من تدريب أسوان خلفًا لعلاء عبد العال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.