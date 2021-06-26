تراند الفن: جماهير الريال تطالب برحيل 10 لاعبين

أجرت صحيفة ماركا الإسبانية، استطلاعًا للرأي في الساعات الأخيرة لجماهير ريال مدريد الإسباني، حول اللاعبين غير المرغوب بهم في الفريق بالموسم المقبل.

وبحسب الاستطلاع، فقد اختارت جماهير ريال مدريد 10 لاعبين، لا يريدون تواجدهم بالفريق في الموسم المقبل، ومن بينهم متواجدين في الفريق وآخرون قادمون من إعارات.

وجاء أسماء الـ10 لاعبين كالتالي: “سيبايوس، كوبو، لوكا يوفيتش، ورينير جيسوس، وجاريث بيل، ومارسيلو، وخيسوس فاليخو، وبورخا مايورال، وماريانو دياز، وإيسكو”.

يذكر أن ريال مدريد لم يجري أي صفقات جديدة سوى ضم النمساوي ديفيد ألابا، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر.

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