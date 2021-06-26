فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أجرت صحيفة ماركا الإسبانية، استطلاعًا للرأي في الساعات الأخيرة لجماهير ريال مدريد الإسباني، حول اللاعبين غير المرغوب بهم في الفريق بالموسم المقبل.
وبحسب الاستطلاع، فقد اختارت جماهير ريال مدريد 10 لاعبين، لا يريدون تواجدهم بالفريق في الموسم المقبل، ومن بينهم متواجدين في الفريق وآخرون قادمون من إعارات.
وجاء أسماء الـ10 لاعبين كالتالي: “سيبايوس، كوبو، لوكا يوفيتش، ورينير جيسوس، وجاريث بيل، ومارسيلو، وخيسوس فاليخو، وبورخا مايورال، وماريانو دياز، وإيسكو”.
يذكر أن ريال مدريد لم يجري أي صفقات جديدة سوى ضم النمساوي ديفيد ألابا، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جماهير الريال تطالب برحيل 10 لاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.